Na prvem srečanju Evropske mreže za kakovost in varnost oskrbe pacientov o dobrih praksah za razvoj kakovosti v zdravstvu

Ljubljana, 13. maja - V Atenah je med 9. in 10. majem potekalo prvo srečanje Evropske mreže za kakovost in varnost oskrbe pacientov. Predstavili so pobude za razvoj kakovosti v zdravstvu in dobre prakse inovativnih načinov reševanja izzivov v zvezi s kakovostjo oskrbe in varnostjo pacientov, so sporočili z ministrstva za zdravje.