Center za umetno inteligenco bi lahko zaživel do konca leta

Ljubljana, 12. julija - Slovenski center za umetno inteligenco, katerega glavni cilji bi bile uporabne tehnološke in družboslovne raziskave in razvoj na področju umetne inteligence ter spodbujanje celotnega inovacijskega cikla, bo najverjetneje zaživel do konca leta, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo. O centru so se danes pogovarjali ključni deležniki.