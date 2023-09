V Lačji vasi pri Nazarjah odprli most čez reko Dreto

Nazarje, 7. septembra - V Lačji vasi pri Nazarjah so danes odprli montažni most čez reko Dreto, ki so ga postavili hrvaški vojaki. Prejšnji most je namreč odnesla avgustovska vodna ujma. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je ob tem izpostavil, da gre za šestega od 14 mostov, ki jih bodo postavili na prizadetih območjih.