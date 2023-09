Slovenski in hrvaški obrambni minister sta si ogledala postavljanje montažnega mostu čez Dreto

Nazarje, 5. septembra - Minister za obrambo Marjan Šarec in njegov hrvaški kolega Mario Banožić sta si danes v Lačji vasi v občini Nazarje ogledala postavljanje montažnega mostu, ki ga tam čez reko Dreto postavlja hrvaška vojska in s katerim bodo začasno nadomestili most, porušen ob avgustovskih poplavah. Oba sta ob tem izrazila pomen medsebojnega sodelovanja in pomoči.