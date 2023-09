V Lačji vasi pri Nazarjah hrvaška vojska postavlja montažni most

Nazarje, 4. septembra - V Lačji vasi pri Nazarjah bodo čez reko Dreto postavili montažni most, ki ga je zagotovila Hrvaška. Kot je za STA danes povedal nazarski župan Matej Pečovnik, so 30-metrski most s hrvaškimi specialnimi vozili pripeljali iz Karlovca. Hrvaška vojska je v nedeljo že začela dela, most naj bi bil sestavljen do srede, je dodal Pečovnik.