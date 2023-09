Medgeneracijska koalicija Slovenije obsoja nasilje v DSO Trebnje

Trebnje, 7. septembra - Medgeneracijska koalicija Slovenije ostro obsoja dejanja nasilja, ki so se zgodila v Domu starejših občanov Trebnje. Koalicija se zavzema za izboljšanje pogojev in kakovosti življenja starejših, dostojno starost ter aktivno spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in razumevanje, zato jih je incident zelo prizadel, so zapisali v sporočilu za javnost.