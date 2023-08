BiH v prvi polovici leta z rekordnim turističnim obiskom

Sarajevo, 12. avgusta - Bosno in Hercegovino je v prvi polovici leta obiskalo 732.380 turistov, kar je skoraj 20.000 več kot v rekordnem letu 2019. Največ gostov so zabeležili v juniju. Tretjina med njimi je bila domačih turistov, med tujimi pa je bilo največ Turkov, Srbov, Hrvatov, Nemcev in Slovencev.