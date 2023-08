Turistični rezultati na Hrvaškem v prvih sedmih mesecih na predkoronski ravni

Zagreb, 3. avgusta - Na Hrvaškem so od začetka leta do konca julija zabeležili 11,5 milijona prihodov in skoraj 57 milijonov nočitev turistov, kar je deset oz. štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani in hkrati pomeni izenačitev rezultatov v prvih sedmih mesecih predkoronskega leta 2019, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.