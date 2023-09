Poročilo EU: Letošnje poletje najbolj vroče doslej

Pariz/Ženeva, 6. septembra - Leto 2023 bo najverjetneje najbolj vroče leto v zgodovini človeštva, povprečne globalne temperature to poletje pa so bile najvišje doslej, je danes objavila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je to opisal kot začetek "zloma podnebja".