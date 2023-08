Julij po podatkih EU najtoplejši mesec doslej

Pariz, 8. avgusta - Julij je bil najtoplejši mesec na svetu v zgodovini meritev, je danes potrdil evropski program za podnebje Copernicus. Mesec so zaznamovali vročinski valovi in požari po celem svetu, ki so pripomogli k temu, da je bila povprečna temperatura za 0,33 stopinje Celzije višja od zadnjega rekordnega julija leta 2019, poročajo tuje tiskovne agencije.