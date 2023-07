ZN: Letošnji julij bo najtoplejši mesec v zgodovini meritev

New York/Pariz, 27. julija - Letošnji julij bo najtoplejši mesec v zgodovini meritev in verjetno brez primere v zadnjih tisočletjih, so danes sporočili Združeni narodi. Rekordne julijske temperature kažejo, da je Zemlja iz faze segrevanja prešla v "obdobje globalnega vrenja", pa je opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres in pozval k takojšnjemu ukrepanju.