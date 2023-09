Hofer za dijake v programu Botrstvo letos namenil 30.000 evrov

Ljubljana, 5. septembra - Podjetje Hofer je v okviru sklada Skupaj za fer otroštvo za otroke vseh starosti, ki so vključeni v program Botrstvo, letos prispevalo 65.000 evrov, od tega je mladostnikom in dijakom namenilo 30.000 evrov. S temi sredstvi bodo mladim talentom plačali mesečne vadnine, dijakom pa krili stroške bivanja v dijaških domovih, so sporočili iz podjetja.