Hofer z donacijo podprl razvoj talentov pod okriljem programa Botrstvo

Ljubljana, 6. oktobra - Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je s posebno akcijo superg, ki jih je podpisalo dvanajst uspešnih posameznikov, podprla otroke, ki jim razvoj talentov pogosto ni omogočen. Podpisane superge je odkupil trgovec Hofer in s tem doniral 10.000 evrov za različne vadnine in tečaje za otroke in mladostnike pod okrilje programa Botrstvo.