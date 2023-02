Hofer za dijaški sklad programa Botrstvo namenil dobrih 18.000 evrov

Ljubljana, 2. februarja - Pri Hoferju so s pomočjo prazničnih piškotkov Nasmeškotkov v dobrem mesecu dni uspeli zbrati 18.150 evrov, ki jih tudi letos namenjajo v dijaški sklad programa Botrstvo v Sloveniji. Od leta 2014 do danes je Hofer Botrstvu sicer doniral že več kot 867.000 evrov, od tega kar 106.760 evrov iz naslova Nasmeškotka, so sporočili iz podjetja.