V ospredju vrha Aseana kriza v Mjanmaru

Džakarta, 5. septembra - V Džakarti se je danes začel vrh Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean), ki ga bosta predvidoma zaznamovali mjanmarska kriza in napetosti v Južnokitajskem morju. Voditelji Aseana so na različnih bregovih glede reševanja mjanmarske krize, kjer je oblast pred dvema letoma in pol prevzela vojaška hunta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.