Fajon v Indoneziji z željo po krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja

Džakarta, 25. maja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je v sredo začela uradni obisk v Džakarti, kjer je z indonezijsko kolegico Retno Marsudi govorila o krepitvi političnih in gospodarskih odnosov med državama ter o odnosih med EU in Združenjem držav Jugovzhodne Azije (Asean). Obisk je izkoristila tudi za predstavitev kandidature Slovenije za nestalno članico v VS ZN.