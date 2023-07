Von der Leyen s srečanjem z Marcosom začela obisk na Filipinih

Manila, 31. julija - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes s srečanjem s filipinskim predsednikom Ferdinandom Marcosom v Manili začela dvodnevni uradni obisk na Filipinih. Kot so sporočili iz Bruslja, želi von der Leyen z obiskom dati nov zagon odnosom med EU in Filipini, v ospredje pa postaviti trgovino, zeleni in digitalni prehod ter varnost.