Reporter o koncu politične enotnosti po poplavah (4. 9.)

Ljubljana, 4. septembra - Silvester Šurla v komentarju Zatišje pred nevihto piše o koncu politične enotnosti po poplavah. Avtor poudarja, da politična enotnost s sklicevanjem na solidarnost tudi tokrat ni bila nič drugega kot predstava za javnost. Po poplavah eni in drugi namreč pogledujejo na javnomnenjske ankete in kalkulirajo, kaj jim koristi in kaj ne, meni.