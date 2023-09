Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 9.)

Ljubljana, 4. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku delegacije ameriških kongresnikov v Sloveniji in njihovem priznanju Ljubljani za pomoč, ki jo nudi Ukrajini. Poročale so tudi o zmanjšanju proizvodnje v Volkswagnovi tovarni v Wolfsburgu zaradi motenj v dobavi delov slovenskega proizvajalca, ki so ga prizadele avgustovske poplave.