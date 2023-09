Delo o davčni politiki vlade (5. 9.)

Ljubljana, 4. septembra - Karel Lipnik v komentarju Visoka cena udarniških davkov piše o solidarnostnih in socialno pravičnih ukrepih vlade, kot sta novi solidarnostni prispevek in delovna sobota, ki so po avtorjevem mnenju populistične slabo premišljene poteze. Avtor meni še, da bi država sredstva za obnovo lahko zbrala z nižjimi stroški in manjšo škodo za davkoplačevalce.