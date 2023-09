Švedska policija v izgredih ob sežigu Korana aretirala dve osebi

Stockholm, 3. septembra - Švedska policija je v mestu Malmö danes aretirala dve osebi in pridržala še kakih deset ljudi, potem ko so na protestu, na katerem so zažgali Koran, izbruhnili nasilni izgredi. Tako kot že v preteklosti je tudi tokratni protestni sežig izvedel iraški begunec Salwan Momika.