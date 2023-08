Švedska zaradi odzivov na sežige Korana zvišala stopnjo teroristične ogroženosti

Stockholm, 17. avgusta - Švedska obveščevalna agencija je danes na petstopenjski lestvici stopnjo teroristične ogroženosti države zvišala na štiri. Za to potezo se je odločila zaradi ostrih odzivov muslimanskega sveta na proteste v Stockholmu v zadnjih mesecih, na katerih so protestniki teptali in sežigali izvode islamske svete knjige Koran.