Irak zaradi oskrunitve Korana izgnal švedsko veleposlanico

Bagdad, 20. julija - Iraški premier Mohamed Šija al Sudani je danes švedski veleposlanici v Bagdadu odredil, naj zapusti državo, in odpoklical iraškega odpravnika poslov v Stockholmu. Pojasnil je, da je to storil zaradi večkratne izdaje dovoljenja švedske vlade za sežig Korana. V Stockholmu je medtem potekal nov protest, na katerem pa so Koran tokrat zgolj poteptali.