Pregled - šport, 2. 9. (sobota)

VARNA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva z lahkoto prišla do tretje zmage. Španijo je v Varni premagala s 3:0. Slovenija je bila za razred boljša tekmica, selektor Gheorghe Cretu si je lahko privoščil, da že sredi drugega niza v igro pošlje nekatere rezerviste.

VALENCIA - Slovenski as Primož Roglič je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Španiji. Na 165 km dolgi razgibani trasi od Denie do Costa Blance Interiora je bil najboljši v sprintu manjše skupine favoritov za že 11. etapno zmago na dirki po Španiji, skupno pa 78. v karieri. Skupno vodstvo je prevzel Rogličev moštveni kolega, Američan Sepp Kuss, Roglič je sedmi.

SEU D'URGELL - Slovenski kajakaš Peter Kauzer je zmagal na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Seu d'Urgellu. Za Hrastničana, ki bo prihodnji teden praznoval 40 let, je to 13. zmaga v svetovnem pokalu. Na stopničkah je stal še na 14 drugih tekmah od leta 2005. Ostali Slovenci so ostali brez finala. Niko Testen je bil 40., pri ženskah pa Eva Terčelj 16., Eva Alina Hočevar 19. in Ajda Novak 22.

XIAMEN - Lia Apostolovski je na atletski diamantni ligi v Xiamenu na Kitajskem, kjer je bila edina slovenska predstavnica, v skoku v višino z 1,92 metra zasedla drugo mesto in zaostala le za svetovno prvakinjo Ukrajinko Jaroslavo Mahučik. Ta je z 2,02 m izenačila najboljši izid sezone na svetu. Triindvajsetletna Slovenka je po današnji tekmi na osmem mestu v seštevku discipline v diamantni ligi.

BELJAK - Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je z drugim mestom na tretji tekmi poletne velike nagrade v Beljaku prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Znova je na tekmi zaostala le za Norvežanko, a tokrat Ido Marie Hagen, saj doslej nepremagljiva Gyda Westvold Hansen tekaške preizkušnje ni končala.

MERSIN - Najboljša slovenska telovadka Lucija Hribar je s popolnim izkupičkom začela nastope v jesenskem delu sezone svetovnega pokala z vrhuncem na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu. V Mersinu se je v petek uvrstila v finale dvovišinske bradlje, v današnjih kvalifikacijah pa je bila uspešna še na gredi ter parterju. V nedeljo jo čakajo trije boji za kolajne.

ASTANA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na turnirju WTT contender v Astani še enkrat več občutil moč portugalskega obrambnega igralca Marcosa Freitasa. Potem ko ga je ta prvič letos premagal na evropskih igrah v Krakovu, je bil boljši tudi v četrtfinalu turnirja v Astani, dvoboj je dobil s 3:0.

ORMOŽ - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so letošnji zmagovalci slovenskega superpokala, potem ko so danes v Ormožu premagali domači Jeruzalem z 31:22. Rokometaši iz mesta grofov so osmič zmagali na slovenskem superpokalu. Štiri naslove so doslej osvojili igralci velenjskega Gorenja, po enkrat pa Kopra in novomeške Krke.

DOMŽALE/LJUBLJANA - Nogometaši Domžal so v 7. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Kopru z 1:2 (1:1), medtem ko so nogometaši Brava premagali Aluminij z 2:0 (1:0).

ROGAŠKA SLATINA - V znamenju minulih dogodkov povezanih z nogometnim klubom Rogaška je Bojan Jeršečič v petek podal svojo odstopno izjavo s položaja predsednika kluba. Odločitev je sprejel po nedavni odločitvi Nogometne zveze Slovenije NZS, ki je tekmo državnega prvenstva med Koprom in Rogaško za zeleno mizo odločila v korist Primorcev z izidom 3:0. V uradni izjavi na Facebooku je Jeršečič odločitve NZS označil za nepoštene in neprimerne za razvoj slovenskega nogometa.

LJUBLJANA - Organizatorji tekmovanja v plezanju Triglav the Rock so bili zaradi močnega pretoka Ljubljanice letošnje plezalsko tekmovanje prisiljeni izpeljati na lokaciji na suhem. Ploščad, na kateri so se merili plezalci, so prestavili na prizorišče na bližnjem Novem trgu. Zmagal je Francoz Michael Mawem, ambasador tega dogodka Jernej Kruder je bil tretji. Pri ženskah je Katja Debevec premagala Julijo Kruder, tretja je bila Sara Čopar.

PARIZ - Francoski reprezentant Randal Kolo Muani bo nogometno pot nadaljeval pri Paris Saint-Germainu. Vrednost prestopa po poročanju nemških medijev znaša 95 milijonov evrov. K Barceloni sta se na posojo preselila Portugalca Joao Felix in Joao Cancelo, medtem ko si je Manchester United sposodil Maročana Sofyana Amrabata. V Španijo je h Getafeju na posojo iz Uniteda odšel Mason Greenwood.

NEW YORK - Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je napredoval v osmino finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V tretjem krogu je prvi nosilec po treh urah in 11 minutah s 6:2, 6:3, 4:6, 6:3 ugnal Britanca Daniela Evansa, oba pa sta navduševala z atraktivnimi potezami. Za preboj v četrtfinale se bo Alcaraz pomeril z Italijanom Matteom Arnaldijem. Ponoči je po petih nizih napredoval tudi Srb Novak Đoković, ki je premagal rojaka Lasla Đereja. V ženski konkurenci je le dve igri proti Francozinji Clari Burel oddala Belorusinja Arina Sabalenka.

MONZA - Španec Carlos Sainz ml. je zmagovalec kvalifikacij za veliko nagrado Italije v svetovnem prvenstvu formule 1. Dvakratni zaporedni svetovni prvak, Nizozemec Max Verstappen, je bil drugi, tretje mesto pa je pripadlo še drugemu dirkaču Ferrarija, Monačanu Charlesu Leclercu.

BARCELONA - Španec Aleix Espargaro je zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado Katalonije. Na dirkališču v Montmelu je drugo mesto zasedel svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku, Italijan Francesco Bagnaia. Tretji je bil Španec Maverick Vinales. V skupnem seštevku ima Bagnaia zdaj 260 točk, drugouvrščeni Španec Jorge Martin jih je zbral 194.