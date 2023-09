Pregled - svet, 2. 9. (sobota)

ULAN BATOR - Papež Frančišek je med obiskom v Mongoliji pozval k ukrepom za varovanje okolja ter izrazil zadovoljstvo zaradi verske svobode v tej azijski državi. Frančišek je prvi papež na obisku v Mongoliji, kjer je le okoli 1500 katolikov. Drugi dan obiska so ga pozdravili tudi številni verniki iz sosednje Kitajske. Kitajsko je papež posredno nagovoril, ko je dejal, da se države nimajo ničesar bati zaradi Cerkve.

NEW DELHI - Po pristanku indijske sonde Chandrayaan-3 na južnem polu Lune je Indija sondo izstrelila tudi proti Soncu. Kot je sporočila indijska vesoljska agencija Isro, bodo s sondo Aditya-L1 analizirali zunanje plasti Sonca in njegov veter. Sonda naj bi Sončevo orbito, oddaljeno okoli 1,5 milijona kilometrov, dosegla v približno štirih mesecih.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina je prevzela odgovornost za nedavni napad z droni na letališče v Pskovu, brezpilotniki, ki so ga izvedli, pa so po navedbah vodje ukrajinske obveščevalne službe Kirila Budanova vzleteli z ruskega ozemlja. Rusija pa je sporočila, da je ponoči uničila tri podvodne drone, s katerimi je želela ukrajinska stran napasti most na polotok Krim.

HONGKONG - Južni del Kitajske vključno s Hongkongom je dosegel tajfun Saola, zaradi katerega so na gosto naseljenem območju razglasili najstrožje varnostne ukrepe. Kaže, da je povzročil manj škode, kot so pričakovali, o smrtnih žrtvah ne poročajo, poškodovanih pa je bilo več kot 50 ljudi.

LIBREVILLE - General Brice Oligui Nguema, ki je po državnem udaru v Gabonu prevzel oblast, je obljubil, da bo v državi zagotovil več demokracije. Dejal je, da gre pri razpustitvi državnih institucij za začasen ukrep. Vojska, ki je odstavila tretjič izvoljenega predsednika Alija Bonga Ondimbo, je zopet odprla državne meje.

TEL AVIV - V spopadih med eritrejskimi prosilci za azil in izraelsko policijo je bilo poškodovanih najmanj 150 ljudi. Neredi so izbruhnili med protestom nasprotnikov eritrejske vlade pred veleposlaništvom te države v Tel Avivu.

LIMASSOL - Na Cipru so v petek zvečer na protimigrantskem protestu izbruhnili neredi. Okoli 350 zamaskiranih desničarskih nasilnežev je napadalo migrante in uničevalo njihove lokale. Policija je uporabila solzivec in pridržala 13 ljudi. Poškodovanih je bilo najmanj pet ljudi.

WASHINGTON - V starosti 75 let je umrl nekdanji ameriški diplomat, med drugim veleposlanik pri ZN, demokrat Bill Richardson, ki je pogosto posredoval za izpustitev Američanov, zaprtih v tujini. Bil je tudi guverner zvezne države Nova Mehika, v času predsednika Billa Clintona pa je opravljal naloge ministra za energetiko.

LONDON - V starosti 94 let je v sredo umrl bivši lastnik znamenite londonske veleblagovnice Harrods, egiptovski poslovnež Mohamed al Fajed. Bil je oče spremljevalca princese Diane Dodija al Fajeda, ki je z njo umrl v prometni nesreči v Parizu leta 1997. Britanske oblasti so mu večkrat zavrnile prošnjo za državljanstvo.

WASHINGTON - V 76. letu starosti je umrl ameriški glasbenik in tekstopisec Jimmy Buffett, najbolj znan po znani popevki Margaritaville iz leta 1977, s katero si je ustvaril tudi poslovni imperij. Buffett je izdal skoraj 30 studijskih albumov, dobro pa so bile prodajane tudi njegove knjige.