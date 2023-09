Hrvaško ministrstvo za veterane obsodilo predčasno izpustitev vojnega zločinca Simatovića

Haag, 1. septembra - Ministrstvo za hrvaške veterane je danes ostro obsodilo predčasno izpustitev obsojenega vojnega zločinca Franka Simatovića. Iz Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča v Haagu so sporočili, da so ga predčasno izpustili iz zdravstvenih razlogov, potem ko so srbski mediji so v četrtek napačno poročali, da so ga na prostost izpustili začasno.