Nekdanja srbska obveščevalca obsojena na 15 let zapora

Haag, 31. maja - Sodni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča v Haagu je danes po dveh desetletjih od začetka sodnih postopkov izrekel 15-letni zaporni kazni nekdanjemu vodji srbske Službe državne varnosti (SDB) Jovici Stanišiću in njegovemu namestniku Franku Simatoviću zaradi vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem med letoma 1992 in 1995.