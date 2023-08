V Haagu obsojenega srbskega obveščevalca začasno izpustili na prostost

Haag, 31. avgusta - Obsojenega vojnega zločinca Franka Simatovića so iz zdravstvenih razlogov začasno izpustili na prostost in se vrača v Srbijo, danes poroča srbski portal B92. Namestnika nekdanjega vodje srbske Službe državne varnosti (SDB) so v Haagu skupaj z nekdanjim vodjo SDB Jovico Stanišićem konec maja pravnomočno obsodili na 15 let zapora.