Papež prispel v Mongolijo in Kitajski poslal sporočilo miru

Ulan Bator/Peking, 1. septembra - Papež Frančišek je danes prispel v Mongolijo na svoj prvi pastoralni obisk v tej azijski državi. Po prihodu je sosednji Kitajski, s katero Sveti sedež nima uradnih vezi, poslal sporočilo "enotnosti in miru". V Pekingu so se na sporočilo odzvali z željo po krepitvi zaupanja in odnosov z Vatikanom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.