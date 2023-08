Papež obžaluje reakcionarno držo v delu ameriške katoliške cerkve

Vatikan, 28. avgusta - Papež Frančišek je izrazil obžalovanje zaradi "zelo močne reakcionarne drže" v delu ameriške katoliške cerkve, kjer da je ideologija nadomestila vero in nekateri člani ne razumejo, da "obstaja ustrezen razvoj pri razumevanju vprašanj vere in morale". To je dejal na zasebnem srečanju z jezuiti na Portugalskem, pogovor pa so objavili danes.