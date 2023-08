Ulan Bator, 30. avgusta - Papež Frančišek bo kot prvi poglavar Cerkve v petek obiskal Mongolijo, kjer se bo med drugim srečal s predstavniki države, katoliške cerkve in drugih religij. Pastoralni obisk bo potekal pod geslom Upati skupaj. To bo že njegova 43. pot v tujino in četrta letos.