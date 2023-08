Karitas s šolskimi potrebščinami pomagala več kot 11.000 šolarjem

Ljubljana, 31. avgusta - Škofijske karitas so v letošnjem poletju s šolskimi potrebščinami pomagale 11.262 osnovnošolcem in dijakom iz 6087 družin. Vrednost pomoči v obliki paketov potrebščin ter bonov in naročilnic, predvsem za nakup delovnih zvezkov, je skupaj znašala 458.862 evrov, je na novinarski konferenci povedal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič.