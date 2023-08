Župnije v nabirki za pomoč prizadetim v poplavah zbrale skoraj 765.000 evrov

Ljubljana, 31. avgusta - Po do zdaj zbranih podatkih so slovenske župnije za potrebe Karitas za pomoč prizadetim v poplavah v nabirki 13. avgusta zbrale nekaj manj kot 765.000 evrov, so sporočili s Slovenske škofovske konference (SŠK). Podatki še niso dokončni, saj v nekaterih škofijah zbiranje podatkov še poteka.