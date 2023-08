Slovenska karitas doslej finančno pomagala več kot 3000 v poplavah prizadetim gospodinjstvom

Ljubljana, 25. avgusta - Slovenska karitas je doslej na podlagi prejetih prošenj finančno pomagala 3104 v poplavah prizadetim gospodinjstvom v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. Škofijske karitas bodo prihodnji teden začele drugo fazo zbiranja prošenj in razdeljevanjem pomoči, za kar so danes sprostili dodatnih 1,5 milijona evrov iz darov posameznikov in podjetij.