Primorske novice o kadrovski stiski v šolstvu (31. 8.)

Koper, 30. avgusta - Nives Krebelj v komentarju Država, imamo problem! piše o pomanjkanju učiteljev. Meni, da politična oblast krizo izobraževanja ignorira, njeno reševanje namreč nenehno odriva na stranski tir. Omenja, da so vzrok za pomanjkanje učiteljev tudi prenizke plače, poleg tega pa še spremembe v družbi, ki so privedle do tega, da je ugled učiteljev na psu.