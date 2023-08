Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o udeležbi predsednice republike Nataše Pirc Musar na Evropskem forumu Alpbach v družbi avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna. Oba sta se zavzela za sprejetje držav Zahodnega Balkana v EU. Poročale so tudi o načrtu za izgradnjo plinovoda med Slovenijo in Madžarsko.