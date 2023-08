Večer o javni podpori vladi (31. 8.)

Maribor, 30. avgusta - Matej Grošelj v komentarju Neizprosen čas piše o izboljšanju javne podpore vladi. Meni, da je to posledica njenih pravočasnih reakcij in smiselnih ukrepov po ujmi. Ker je politika nepredvidljiva, dinamiko vladanja pa narekujejo neizprosne notranje in zunanje okoliščine, do konca leta ni mogoče izključiti novih političnih pretresov, dodaja avtor.