V okviru misije EU doslej izurili 25.000 ukrajinskih vojakov

Toledo, 30. avgusta - V okviru misije EU so doslej izurili 25.000 ukrajinskih vojakov, tako da bo cilj 30.000 dosežen že do konca oktobra, je danes po zasedanju obrambnih ministrov unije povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Izrazil je tudi upanje, da bo dogovor o skladu za nadaljnje sofinanciranje dobav orožja Ukrajini dosežen do konca leta.