Primorske novice o pomembnosti Blejskega strateškega foruma (30. 8.)

Koper, 29. avgusta - Sašo Dravinec v komentarju Bled, most med EU in Balkanom piše o pomembnosti Blejskega strateškega foruma. Avtor meni, da je k zanimanju za udeležbo na forumu pripomoglo tudi slovensko članstvo v varnostnem svetu ZN in da lahko pripomore k podajanju pomembnih sporočil za prihodnost sveta.