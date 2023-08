Finance o obrestnih merah in obdavčenju bank (30. 8.)

Ljubljana, 29. avgusta - Simona Toplak v komentarju Ali veste, koliko obresti vam banka zaračuna na dovoljeni limit piše o obrestnih merah in obdavčenju bank. Avtorica meni, da so obrestne mere, ki jih banke zaračunajo za prekoračitve na osebnih računih, izjemno visoke in da politično spodbujanje solidarnosti na račun obdavčenja bank ne bo obrodilo sadov.