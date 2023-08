Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 8.)

Ljubljana, 29. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o dogajanju na Blejskem strateškem forumu, kjer so se voditelji pogovarjali predvsem o širitvenem procesu Evropske unije. Agencije so poročale tudi zaustavitvi proizvodnje v Volkswagnovem proizvodnem obratu na Portugalskem zaradi pomanjkanja delov, saj so slovenskega dobavitelja prizadele poplave.