Vladi poziv k enkratni pomoči mladim, ki so jim poplave onemogočile delo

Ljubljana, 29. avgusta - Medtem ko je vlada po poplavah ponudila pomoč številnim prizadetim skupinam, je dijake in študente, ki jim je naravna nesrečna onemogočila opravljanje dela, prezrla, so danes opozorili Sindikat Mladi plus, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije. Oblasti so zato pozvali k enkratni pomoči za premostitev trenutnega stanja.