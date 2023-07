Vatikan napovedal papežev zgodovinski obisk v Mongoliji

Vatikan, 6. julija - Tri tedne po vrnitvi papeža Frančiška iz bolnišnice po operaciji trebušne kile so danes v Vatikanu z objavo programa potrdili, da bo konec avgusta na zgodovinskem obisku v Mongoliji. V tej vzhodnoazijski državi, ki meji na Rusijo in Kitajsko, bo od 31. avgusta do 4. septembra.