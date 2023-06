Papež Frančišek septembra na obisku v Mongoliji

Ulan Bator, 3. junija - Papež Frančišek bo v začetku septembra obiskal Mongolijo, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz Vatikana. To bo prvi obisk papeža v tej azijski državi, kjer prevladujejo budisti. Odkar je Frančišek leta 2013 postal papež, je opravil 41 potovanj v tujino in obiskal okoli 60 različnih držav.