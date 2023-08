Poljska in baltske države od Belorusije zahtevajo izgon Wagnerja

Varšava, 28. avgusta - Poljska in baltske države so danes od Belorusije zahtevale, naj izžene pripadnike ruske najemniške vojske Wagner s svojega ozemlja, je danes sporočil poljski notranji minister Mariusz Kaminski in opozoril na nevarnost, ki jo predstavlja navzočnost Wagnerja. Države so Minsk pozvale tudi, naj nezakonite priseljence vrne v njihove matične države.