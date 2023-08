Beneški filmski festival letos zaznamovan s hollywoodsko stavko

pripavila Tatjana Zemljič

Benetke, 29. avgusta - V Benetkah bo med 30. avgustom in 9. septembrom potekal 80. mednarodni filmski festival. Na letošnji izdaji bo zaradi stavke igralcev in scenaristov v Hollywoodu manjkalo več zvezdnikov, zato bodo večje pozornosti deležni kontroverzni režiserji, kot sta Roman Polanski in Woody Allen. V tekmi za zlatega leva je 23 filmov.