Žiriji beneškega filmskega festivala bo predsedoval Damien Chazelle

Benetke, 5. maja - Žiriji 80. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, ki bo potekal med 30. avgustom in 9. septembrom, bo predsedoval režiser filmov Ritem norosti, Dežela La La in Babylon Damien Chazelle, so danes sporočili organizatorji. Ameriški režiser je bil že večkrat gost festivala, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.