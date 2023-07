Znana celotna sestava žirije 80. beneškega filmskega festivala

Benetke, 21. julija - Beneški filmski festival je objavil imena vseh članov žirije, ki bodo v 80. izdaji, ki bo med 30. avgustom in 9. septembrom, ocenjevali filme. Že maja znanemu predsedniku žirije, ameriškemu režiserju Damienu Chazellu, se bodo pridružila še druga filmska imena, kot so Jane Campion, Laura Poitras, Martin McDonagh in Mia Hansen-Löve.