Nemčijo in Avstrijo ponoči zajelo neurje

Berlin/Dunaj, 25. avgusta - Ponekod na jugu Nemčije in v večjem delu Avstrije je ponoči pustošilo neurje z močnim vetrom in padavinami. V Nemčiji so iz dveh kampov ob Bodenskem jezeru evakuirali 1200 tabornikov, med katerimi se jih je več v neurju poškodovalo. V Avstriji medtem poročajo o poplavah in zemeljskih plazovih. V obeh državah pa je neurje ohromilo promet.