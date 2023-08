Ameriškemu novinarju Gershkovichu v Rusiji ponovno podaljšali pripor

Moskva, 24. avgusta - Sodišče v Moskvi je danes ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, ki so ga oblasti aretirale marca zaradi domnevnega vohunjenja, ponovno podaljšalo pripor, in sicer do 30. novembra. Prvič mu je sicer sodišče že maja pripor podaljšalo do 30. avgusta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.